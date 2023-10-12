جيش الإحتلال ينشر أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات ليرتفع العدد المعلن إلى 220 ضابط وجندي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 07:48

جيش الإحتلال ينشر أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات ليرتفع العدد المعلن إلى 220 ضابط وجندي

منذ 2 ساعة 12 October، 2023
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