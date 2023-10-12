‫وزير حرب العدو: ما تعرضنا له شديد ولم نر له مثيلاً منذ عام ‫1948 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 00:10

‫وزير حرب العدو: ما تعرضنا له شديد ولم نر له مثيلاً منذ عام ‫1948

منذ 12 mins 11 October، 2023
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