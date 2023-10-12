الأمم المتحدة تقول أن قوات الإحتلال دمرت خلال العدوان أكثر من 1000 وحدة ‫سكنية في غزة ومنها 5 أحياء سكنية دمرت بالكامل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 00:10

الأمم المتحدة تقول أن قوات الإحتلال دمرت خلال العدوان أكثر من 1000 وحدة ‫سكنية في غزة ومنها 5 أحياء سكنية دمرت بالكامل

منذ 13 mins 11 October، 2023
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