قصف صهيوني يستهدف منزلا لعائلة رمضان قرب دوار دعابس وسط مخيم البريج في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 04:14

قصف صهيوني يستهدف منزلا لعائلة رمضان قرب دوار دعابس وسط مخيم البريج في قطاع غزة

منذ 45 mins 11 October، 2023
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