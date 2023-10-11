وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 900 والجرحى 4500 منذ بدء معركة “طوفان الأقصى” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 04:00

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 900 والجرحى 4500 منذ بدء معركة “طوفان الأقصى”

منذ 31 mins 11 October، 2023
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