قوات العدو الاسرائيلي تشن حملة اعتقالات في بلدة سلوان بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 04:18

قوات العدو الاسرائيلي تشن حملة اعتقالات في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

منذ 50 mins 11 October، 2023
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