قوات العدو الاسرائيلي تطلق الرصاص الحي تجاه الشبان الفلسطينيين خلال المواجهات في الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 02:46

قوات العدو الاسرائيلي تطلق الرصاص الحي تجاه الشبان الفلسطينيين خلال المواجهات في الضفة المحتلة

منذ 32 mins 11 October، 2023
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