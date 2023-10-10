وزارة الصحة في غزة: 850 شهيدا و 4250 جريحا جراء العدوان ‫الصهيوني المتواصل على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 22:12

وزارة الصحة في غزة: 850 شهيدا و 4250 جريحا جراء العدوان ‫الصهيوني المتواصل على قطاع غزة

منذ 16 mins 10 October، 2023
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