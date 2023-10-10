مراسل المنار: 13 شهيدا و 15 جريحا في قصف صهيوني استهدف احد ‫المنازل في دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 22:12

مراسل المنار: 13 شهيدا و 15 جريحا في قصف صهيوني استهدف احد ‫المنازل في دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 17 mins 10 October، 2023
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