الرئيس الاميركي جو بايدن: نقف الى جانب “اسرائيل” وندعمها ‫وسنلبي كل احتياجاتها “للدفاع عن نفسها” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 22:12

الرئيس الاميركي جو بايدن: نقف الى جانب “اسرائيل” وندعمها ‫وسنلبي كل احتياجاتها “للدفاع عن نفسها”

منذ 18 mins 10 October، 2023
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