اعلام العدو: فلسطينيون يقتحمون شاطئ زكيم قرب ساحل عسقلان ‫ويخوضون اشتباكات عنيفة مع الجنود الصهاينة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 22:12

اعلام العدو: فلسطينيون يقتحمون شاطئ زكيم قرب ساحل عسقلان ‫ويخوضون اشتباكات عنيفة مع الجنود الصهاينة

منذ 19 mins 10 October، 2023
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