القسام: نفذنا قصفا صاروخيا مركّزا من جنوب لبنان على مستوطنات الجليل الغربي مساء اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 22:10

القسام: نفذنا قصفا صاروخيا مركّزا من جنوب لبنان على مستوطنات الجليل الغربي مساء اليوم

منذ 59 mins 10 October، 2023
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