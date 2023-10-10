المقاومة الإسلامية : مجاهدونا استهدفوا ملالة اسرائيلية في مستعمرة “افيفيم” بصاروخين موجهين وتم تدميرها بالكامل

صدر عن المقاومة الإسلامية في لبنان – الإعلام الحربي البيان التالي:
باسمه تعالى
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
ردأ على الإعتداءات الإسرائيلية التي إستهدفت عددا من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة الإسلامية، قام مجاهدونا مساء هذا اليوم بإستهداف ملالة إسرائيلية من نوع زيلدا عند موقع الصدح غرب بلدة صلحا (المستعمرة المسماة أفيفيم) بصاروخين موجّهين وتم إصابتها وتدميرها بالكامل.
وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار
المصدر: المقاومة الإسلامية في لبنان - الإعلام الحربي