المقاومة الإسلامية : مجاهدونا استهدفوا ملالة اسرائيلية في مستعمرة “افيفيم” بصاروخين موجهين وتم تدميرها بالكامل

صدر عن المقاومة الإسلامية في لبنان – الإعلام الحربي البيان التالي:

باسمه تعالى

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ‏

ردأ على الإعتداءات الإسرائيلية التي إستهدفت عددا من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة ‏الإسلامية، قام مجاهدونا مساء هذا اليوم بإستهداف ملالة إسرائيلية من نوع زيلدا عند موقع ‏الصدح غرب بلدة صلحا (المستعمرة المسماة أفيفيم) بصاروخين موجّهين وتم إصابتها ‏وتدميرها بالكامل.‏

وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار

المصدر: المقاومة الإسلامية في لبنان - الإعلام الحربي