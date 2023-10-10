المقاومة الإسلامية : مجاهدونا استهدفوا ملالة اسرائيلية في مستعمرة “افيفيم” بصاروخين موجهين وتم تدميرها بالكامل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 20:40

المقاومة الإسلامية : مجاهدونا استهدفوا ملالة اسرائيلية في مستعمرة “افيفيم” بصاروخين موجهين وتم تدميرها بالكامل

منذ 32 mins 10 October، 2023
بيان حزب الله
لبنان

صدر عن المقاومة الإسلامية في لبنان – الإعلام الحربي البيان التالي:

باسمه تعالى

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا  وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ‏

ردأ على الإعتداءات الإسرائيلية التي إستهدفت عددا من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة ‏الإسلامية، قام مجاهدونا مساء هذا اليوم بإستهداف ملالة إسرائيلية من نوع زيلدا عند موقع ‏الصدح غرب بلدة صلحا (المستعمرة المسماة أفيفيم) بصاروخين موجّهين وتم إصابتها ‏وتدميرها بالكامل.‏

وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار

المصدر: المقاومة الإسلامية في لبنان - الإعلام الحربي

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