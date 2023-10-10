العدو الاسرائيلي يعلن مقتل الرائد “أفشالوم يائير بيرتس” من وحدة اليمّام الخاصة واللواء “مور شكوري” قائد الدوريات في المنطقة الجنوبية، أثناء الاشتباكات في غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 19:08

العدو الاسرائيلي يعلن مقتل الرائد “أفشالوم يائير بيرتس” من وحدة اليمّام الخاصة واللواء “مور شكوري” قائد الدوريات في المنطقة الجنوبية، أثناء الاشتباكات في غلاف غزة

منذ 22 mins 10 October، 2023
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