جيش العدو الاسرائيلي: إطلاق 15 صاروخا من لبنان تم اعتراض 4 منها وسقوط 10 صواريخ في مناطق مفتوحة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 19:08

جيش العدو الاسرائيلي: إطلاق 15 صاروخا من لبنان تم اعتراض 4 منها وسقوط 10 صواريخ في مناطق مفتوحة

منذ 25 mins 10 October، 2023
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