اعلام العدو: العثور على 40 جثة لمستوطنين في مستوطنة كفار غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 19:08

اعلام العدو: العثور على 40 جثة لمستوطنين في مستوطنة كفار غزة

منذ 9 mins 10 October، 2023
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