اعلام العدو: سقوط صاروخ بشكل مباشر في بتاح تكفا وآخر في جفعات صموئيل وسط فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 16:04

اعلام العدو: سقوط صاروخ بشكل مباشر في بتاح تكفا وآخر في جفعات صموئيل وسط فلسطين المحتلة

منذ 15 mins 10 October، 2023
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