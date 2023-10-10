كتائب القسام تطلق رشقات صاروخية جديدة وصفارات الانذار تدوي ‫في تل ابيب وعموم الكيان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 16:04

كتائب القسام تطلق رشقات صاروخية جديدة وصفارات الانذار تدوي ‫في تل ابيب وعموم الكيان الصهيوني

منذ 20 mins 10 October، 2023
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