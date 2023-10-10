السفير الياباني السابق لدى لبنان: ليست غزة أجمل المدن.. ولكنها تعادل تاريخ أمة! – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 16:02

السفير الياباني السابق لدى لبنان: ليست غزة أجمل المدن.. ولكنها تعادل تاريخ أمة!

منذ 23 mins 10 October، 2023
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لبنان

نشر السفير الياباني السابق لدى لبنان تاكاشي اوكوبو على حسابه على منصة “اكس” صورة لمدينة غزة وارفقها بالنص التالي:”ليست غزة أجمل المدن.. ليس شاطؤها أشد زرقة من شؤاطئ المدن العربية وليس برتقالها أجمل برتقال على حوض البحر الأبيض. وليست غزة أغنى المدن.. وليست أرقى المدن وليست أكبر المدن. ولكنها تعادل تاريخ أمة. محمود درويش“.

 

المصدر: اكس

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