كتائب القسام تعلن استهداف مطار بن غوريون بالصواريخ رداً على استهداف المدنيين في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 16:04

كتائب القسام تعلن استهداف مطار بن غوريون بالصواريخ رداً على استهداف المدنيين في قطاع غزة

منذ 37 mins 10 October، 2023
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