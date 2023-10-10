الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا في عدة مناطق من قطاع غزة نمهل مستوطني مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة 5 من مساء اليوم وقد أعذر من أنذر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 16:04

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا في عدة مناطق من قطاع غزة نمهل مستوطني مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة 5 من مساء اليوم وقد أعذر من أنذر

منذ 51 mins 10 October، 2023
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