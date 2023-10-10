كتائب القسام: قصفنا “كيبوتس جفلوت” بعدد من الصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 10 2023 - 14:32

كتائب القسام: قصفنا “كيبوتس جفلوت” بعدد من الصواريخ

منذ 16 mins 10 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة