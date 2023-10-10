صافرات الإنذار تدوي في بئر السبع والنقب المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 13:02

صافرات الإنذار تدوي في بئر السبع والنقب المحتل

منذ 21 mins 10 October، 2023
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