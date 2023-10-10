السيد مقتدى الصدر: الخزي والعار لبعض الحكام العرب الذين لم يحركوا ساكنا إزاء الوضع في غزة وحتى حين منع عن أهلها الماء والغذاء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 13:00

السيد مقتدى الصدر: الخزي والعار لبعض الحكام العرب الذين لم يحركوا ساكنا إزاء الوضع في غزة وحتى حين منع عن أهلها الماء والغذاء

منذ 24 mins 10 October، 2023
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