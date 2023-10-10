كتائب القسام: قصفنا بالصواريخ حشود قوات العدو في ياد مردخاي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 13:00

كتائب القسام: قصفنا بالصواريخ حشود قوات العدو في ياد مردخاي

منذ 25 mins 10 October، 2023
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