منظمة الأمم المتحدة للطفولة: الإجراءات المثيرة للقلق بقطع المياه والوقود عن غزة ستقود لمستوى جديد من المعاناة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 13:00

منظمة الأمم المتحدة للطفولة: الإجراءات المثيرة للقلق بقطع المياه والوقود عن غزة ستقود لمستوى جديد من المعاناة

منذ 27 mins 10 October، 2023
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