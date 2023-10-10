حركة حماس: ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية وجماهير  ‫شعبنا الفلسطيني في مخيمات الشتات إلى الزحف نحو حدود فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 09:58

حركة حماس: ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية وجماهير  ‫شعبنا الفلسطيني في مخيمات الشتات إلى الزحف نحو حدود فلسطين

منذ 6 mins 10 October، 2023
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