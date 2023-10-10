استشهاد الصحفي هشام النواحجة بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية برج حجي غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 10 2023 - 05:22

استشهاد الصحفي هشام النواحجة بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية برج حجي غرب مدينة غزة

منذ 1 ساعة 10 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة