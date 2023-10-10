إطلاق نار يستهدف قوات العدو الاسرائيلي عند فتحة زيتا شمال طولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 02:20

إطلاق نار يستهدف قوات العدو الاسرائيلي عند فتحة زيتا شمال طولكرم بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 10 October، 2023
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