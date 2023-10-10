قوات العدو الاسرائيلي تطلق قنابل الغاز تجاه الشبان والمنازل في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 00:48

قوات العدو الاسرائيلي تطلق قنابل الغاز تجاه الشبان والمنازل في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة

منذ 59 mins 9 October، 2023
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