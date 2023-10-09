اعلام العدو : عدد الجنود الاسرائيليين المصابين في الاشتباكات على الحدود مع لبنان 6 أحدهم بحالة حرجة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 18:42

اعلام العدو : عدد الجنود الاسرائيليين المصابين في الاشتباكات على الحدود مع لبنان 6 أحدهم بحالة حرجة

منذ 41 mins 9 October، 2023
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