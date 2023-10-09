مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني اغار على احد المنازل الخالية في بلدة الضهيرة و قذائف المدفعية تطال المنطقة المحيطة بموقع الراهب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 17:10

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني اغار على احد المنازل الخالية في بلدة الضهيرة و قذائف المدفعية تطال المنطقة المحيطة بموقع الراهب

منذ 13 mins 9 October، 2023
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