مراسل المنار: تحليق طائرات الاحتلال الحربية والمروحية ‫والمسيرة في أجواء المنطقة الحدودية بمحيط بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 17:10

مراسل المنار: تحليق طائرات الاحتلال الحربية والمروحية ‫والمسيرة في أجواء المنطقة الحدودية بمحيط بلدة عيتا الشعب

منذ 30 mins 9 October، 2023
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