مراسل المنار: مدفعية الاحتلال تواصل استهداف محيط موقع ‫الراهب جنوب بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 17:10

مراسل المنار: مدفعية الاحتلال تواصل استهداف محيط موقع ‫الراهب جنوب بلدة عيتا الشعب

منذ 31 mins 9 October، 2023
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