‫وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة غارات العدو إلى 510 شهداء ‫ونحو 2751 جريح  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 12:36

‫وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة غارات العدو إلى 510 شهداء ‫ونحو 2751 جريح 

منذ 18 mins 9 October، 2023
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