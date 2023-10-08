أبو عبيدة:المقاومون لا يزالون يشتبكون في غلاف غزة وتمكّن مجاهدونا اليوم من الوصول لـ “مفكاعيم” ‫وخاضوا اشتباكات ضارية أدت لعدد كبير من القتلى والجرحى بصفوف العدو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 8 2023 - 23:36

أبو عبيدة:المقاومون لا يزالون يشتبكون في غلاف غزة وتمكّن مجاهدونا اليوم من الوصول لـ “مفكاعيم” ‫وخاضوا اشتباكات ضارية أدت لعدد كبير من القتلى والجرحى بصفوف العدو

منذ 18 mins 8 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة