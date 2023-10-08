المتحدث باسم كتائب عز الدين القسّام أبو عبيدة : مجاهدونا تمكنوا من اقتياد مجموعة ‫جديدة من أسرى العدو والعبور بهم إلى قطاع غزة و توثيق حالات قتل من قبل العدوّ لعدد من أسراه بعد تمكّننا من احتجازهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 23:36

المتحدث باسم كتائب عز الدين القسّام أبو عبيدة : مجاهدونا تمكنوا من اقتياد مجموعة ‫جديدة من أسرى العدو والعبور بهم إلى قطاع غزة و توثيق حالات قتل من قبل العدوّ لعدد من أسراه بعد تمكّننا من احتجازهم

منذ 18 mins 8 October، 2023
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