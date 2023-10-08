إعلام العدو: إصابة عدد من الجنود خلال إطلاق نار متبادل ‫بينهم في مستوطنة شتولا عند الحدود مع لبنان بسبب “تشخيص خاطئ” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 23:36

إعلام العدو: إصابة عدد من الجنود خلال إطلاق نار متبادل ‫بينهم في مستوطنة شتولا عند الحدود مع لبنان بسبب “تشخيص خاطئ”

منذ 29 mins 8 October، 2023
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