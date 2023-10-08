الإحتلال الإسرائيلي يقصف منازل المواطنين في قطاع غزة، 4 ‫شهداء و55 مصاباً جراء قصف عمارة أبو زهيري في رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 23:34

الإحتلال الإسرائيلي يقصف منازل المواطنين في قطاع غزة، 4 ‫شهداء و55 مصاباً جراء قصف عمارة أبو زهيري في رفح

منذ 28 mins 8 October، 2023
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