طائرات العدو تقصف منزلا لعائلة قشطة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 23:34

طائرات العدو تقصف منزلا لعائلة قشطة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 35 mins 8 October، 2023
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