جيش العدو الإسرائيلي يقول إن المعارك في مناطق غلاف غزة لا تزال مستمرة والقوات تخوض معارك برية في مواقع عدة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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October 8 2023 - 23:34

جيش العدو الإسرائيلي يقول إن المعارك في مناطق غلاف غزة لا تزال مستمرة والقوات تخوض معارك برية في مواقع عدة

منذ 43 mins 8 October، 2023
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