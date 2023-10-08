وزارة الداخلية بغزة: طيران العدو يستهدف برج “أبوزهري” في حي النجمة بمحافظة رفح ووجود شهداء ومصابين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 23:34

وزارة الداخلية بغزة: طيران العدو يستهدف برج “أبوزهري” في حي النجمة بمحافظة رفح ووجود شهداء ومصابين

منذ 47 mins 8 October، 2023
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