الناطق باسم الجهاد الإسلامي داوود شهاب: هدف المعركة ليس القتل وإنما توجيه رسالة للعدو الإسرائيلي بوجود مقاومة قوية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 19:52

الناطق باسم الجهاد الإسلامي داوود شهاب: هدف المعركة ليس القتل وإنما توجيه رسالة للعدو الإسرائيلي بوجود مقاومة قوية

منذ 11 mins 8 October، 2023
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