وزير حرب العدو يقول إن قواته تهاجم مواقع عدة في غزة والجيش يطلب من الصهاينة في سديروت عدم مغادرة منازلهم – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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October 8 2023 - 19:52

وزير حرب العدو يقول إن قواته تهاجم مواقع عدة في غزة والجيش يطلب من الصهاينة في سديروت عدم مغادرة منازلهم

منذ 31 mins 8 October، 2023
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