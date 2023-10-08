طائرات العدو الاسرائيلي تستهدف مناطق سكنية في غزة وتقصف مناطق في حي الشجاعية وأرضاً زراعية شمال القطاع وأهداف في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 19:52

طائرات العدو الاسرائيلي تستهدف مناطق سكنية في غزة وتقصف مناطق في حي الشجاعية وأرضاً زراعية شمال القطاع وأهداف في مدينة غزة

منذ 10 mins 8 October، 2023
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