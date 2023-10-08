المقاومة الفلسطينية تُفشل محاولات جيش العدو الاسرائيلي استعادة السيطرة على المستوطنات الصهيونية التي دخلها المقاومون وسط مواجهات عنيفة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 8 2023 - 19:52

المقاومة الفلسطينية تُفشل محاولات جيش العدو الاسرائيلي استعادة السيطرة على المستوطنات الصهيونية التي دخلها المقاومون وسط مواجهات عنيفة

منذ 33 mins 8 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة