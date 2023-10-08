السيد صفي الدين: لقد اثبتم ان القدرة الموجودة في القلوب ‫والايمان والسواعد والعزائم قادرة على صنع التحرير الكامل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 13:32

السيد صفي الدين: لقد اثبتم ان القدرة الموجودة في القلوب ‫والايمان والسواعد والعزائم قادرة على صنع التحرير الكامل

منذ 10 mins 8 October، 2023
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