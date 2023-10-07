بايدن في مؤتمر صحفي حول التطورات في فلسطين: الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل ولن تتركها أبدا ومن حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 22:34

بايدن في مؤتمر صحفي حول التطورات في فلسطين: الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل ولن تتركها أبدا ومن حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها

منذ 8 mins 7 October، 2023
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