بايدن في مؤتمر صحفي حول التطورات في فلسطين: الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل ولن تتركها أبدا ومن حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 22:34
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رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: نقول للمطبعين إن إسرائيل لا تستطيع حمايتكم ولن تحصلوا على ما تسعون إليه منها
حزب الله: قيادة المقاومة الإسلامية على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية وتجري معها تقييمًا متواصلًا للأحداث
حزب الله يدعو للمشاركة في التجمع التضامني الذي سيقام نصرة للقدس وفلسطين الأحد بعد صلاة الظهر أمام مسجد القائم (عج)
مسيرات في العراق وإيران وسوريا والبحرين وتونس والجزائر بعد الإعلان عن معركة "طوفان الأقصى"
مسيرة حاشدة في صنعاء: نعلن الاستنفار استعدادا لأي تطور ميداني يتطلب المشاركة المباشرة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته
عضو المجلس السياسي الأعلى باليمن: العملية البطولية المستمرة تؤكد وجوب أن يكون موقفنا واحدا وأن نتحرك لمساندة الفلسطينيين
الخارجية الجزائرية: نتابع بقلق شديد الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على غزة وندين هذه الممارسات المخلة بالقواعد الإنسانية
السعودية وقطر والإمارات تدعو إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس
وزير الخارجية التركي يبحث الأوضاع في قطاع غزة مع نظرائه من قطر والسعودية ومصر وفلسطين وإيران
الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا ودول غربية داعمة للاحتلال تدين عملية المقاومة بغزة وتؤكد وقوفها إلى جانب الكيان
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الوقف الفوري للهجمات على الكيان الإسرائيلي ويقول ان هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى زيادة التوترات
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا الأحد بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية
بايدن في مؤتمر صحفي حول التطورات في فلسطين: الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل ولن تتركها أبدا ومن حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها
منذ 8 mins
7 October، 2023
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