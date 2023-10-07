اعلام العدو في حصيلة جديدة: 300 قتيلا صهيونيا و1400 مصاب في عمليات “طوفان الاقصى” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 22:34

اعلام العدو في حصيلة جديدة: 300 قتيلا صهيونيا و1400 مصاب في عمليات “طوفان الاقصى”

منذ 40 mins 7 October، 2023
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