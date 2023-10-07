طائرات الاحتلال تدمر منزلين في مدينة رفح وقصف منزل في مخيم الشابورة ووقوع عدد من الشهداء والجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 22:34

طائرات الاحتلال تدمر منزلين في مدينة رفح وقصف منزل في مخيم الشابورة ووقوع عدد من الشهداء والجرحى

منذ 1 ساعة 7 October، 2023
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